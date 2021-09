Najla Bouden Romdhane, prima donna premier nel mondo arabo (Di giovedì 30 settembre 2021) Najla Bouden Romdhane sarà la prima donna premier in Tunisia e nel mondo arabo. Romdhane sarà l’11esima capa del governo dalla primavera Araba del 2011 e dovrà formare un governo al più presto. Romdhane la prima donna premier in Tunisia e nel mondo arabo Najla Bouden Romdhane sarà la prima donna a capo del Governo in Tunisia e nel mondo arabo, secondo quanto riporta Io donna. L’obiettivo della 11esima premier sarà quello di combattere la corruzione e il disordine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)sarà lain Tunisia e nelsarà l’11esima capa del governo dallavera Araba del 2011 e dovrà formare un governo al più presto.lain Tunisia e nelsarà laa capo del Governo in Tunisia e nel, secondo quanto riporta Io. L’obiettivo della 11esimasarà quello di combattere la corruzione e il disordine ...

