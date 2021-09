Musica cubana famosa, canzoni hits top 10 di Settembre 2021 (Di giovedì 30 settembre 2021) In vetta di Settembre il duetto tra Reyes e Izis in “Fuiste Tú”, sul podio anche Pupy y Los Que Son Son e Ecos Del Tivoli ft. Mayito Rivera Settembre all’insegna di una coppia che dopo aver condiviso il palco in più occasioni hanno accontentato i fans con una collaborazione Musicale. Da qui nasce “Fuiste Tú” versione salsa e cantata da Edwin “El Calvito” Reyes con Iziz “La Enfermiera de la Salsa”, gli arrangiamenti sono del maestro Robert Requena e sono distribuiti dall’etichetta Con Clase Records. In seconda posizione troviamo Pupy y Los Que Son Son in un singolo uscito lo scorso giugno e prodotto da César Pedroso, Roelvis Reyes e Maykel García. Parliamo di “Yo Soy Así” dove si registra anche la partecipazione di Dayán Carrera Fernández. Il podio di chiude sulle note di “Coco seco” edizione 2021 di Ecos Del Tivoli ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 settembre 2021) In vetta diil duetto tra Reyes e Izis in “Fuiste Tú”, sul podio anche Pupy y Los Que Son Son e Ecos Del Tivoli ft. Mayito Riveraall’insegna di una coppia che dopo aver condiviso il palco in più occasioni hanno accontentato i fans con una collaborazionele. Da qui nasce “Fuiste Tú” versione salsa e cantata da Edwin “El Calvito” Reyes con Iziz “La Enfermiera de la Salsa”, gli arrangiamenti sono del maestro Robert Requena e sono distribuiti dall’etichetta Con Clase Records. In seconda posizione troviamo Pupy y Los Que Son Son in un singolo uscito lo scorso giugno e prodotto da César Pedroso, Roelvis Reyes e Maykel García. Parliamo di “Yo Soy Así” dove si registra anche la partecipazione di Dayán Carrera Fernández. Il podio di chiude sulle note di “Coco seco” edizionedi Ecos Del Tivoli ...

Cimafunk. Musica black contemporanea in salsa afrocubana. Erik Alejandro Rodriguez, alias Cimafunk, è una figura di spicco di una nuova generazione di artisti cubani e il suo mix di funk, hip-hop e ritmi africani e cubani tradizionali fanno della sua musica ...

