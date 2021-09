MPS | nessun aggiornamento su soluzione strutturale o ricapitalizzazione

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – MPS comunica che “non ci sono aggiornamenti da segnalare in merito alla ‘’ o all’operazione di rafforzamento patrimoniale”. Lo precisa la banca senese, con una nota, “rispetto a quanto già comunicato lo scorso 31 agosto, ed in ottemperanza alla informativa richiesta da Consob”.

Advertising

mikedells : Presidente niente sconti al PD di MPS e Unicredit: su Roma nessun accordo con il Pd della mafia romana.Lo fissi ben… - albagabellini : #drSileoni ha ragione #Mps #Fabi - GazzettadiSiena : Le parole del Comitato per la difesa del Monte -

Ultime Notizie dalla rete : MPS nessun

Teleborsa

comunica che "non ci sono aggiornamenti da segnalare in merito alla 'soluzione strutturale' o all'operazione di rafforzamento patrimoniale". Lo precisa la banca senese, con una nota, "rispetto a ...Unicredit: soluzione aggregazioni è l'unica strada Intanto, pochi giorni, alla vigilia dello ...commento è invece arrivato dalla BCE . Lagarde ha poi ribadito che occorre istituire il ...(Teleborsa) - MPS comunica che "non ci sono aggiornamenti da segnalare in merito alla 'soluzione strutturale' o all'operazione di rafforzamento patrimoniale". Lo precisa la banca senese, con ...Banca Monte dei Paschi di Siena aderisce alla XX edizione di Invito a Palazzo. Arte e storia nelle Banche e nelle Fondazioni di origine bancaria, ...