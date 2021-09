MOVIOLA – Napoli-Spartak Mosca, Mario Rui espulso: il Var richiama l’arbitro (VIDEO) (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Napoli è in dieci uomini. Nel corso del primo tempo del match contro lo Spartak Mosca, valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League, i ragazzi di Luciano Spalletti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione diretta comminata a Mario Rui. Intervento a gamba tesa del terzino partenopeo, intervento che in un primo momento viene giudicato con il cartellino giallo. Ma il direttore di gara, lo slovacco Kruzliak, viene richiamato al Var: in effetti l’intervento è molto pericoloso. Il rosso diretto ci sta, l’arbitro cambia decisione: Napoli in dieci. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilè in dieci uomini. Nel corso del primo tempo del match contro lo, valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League, i ragazzi di Luciano Spalletti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione diretta comminata aRui. Intervento a gamba tesa del terzino partenopeo, intervento che in un primo momento viene giudicato con il cartellino giallo. Ma il direttore di gara, lo slovacco Kruzliak, vieneto al Var: in effetti l’intervento è molto pericoloso. Il rosso diretto ci sta,cambia decisione:in dieci. SportFace.

