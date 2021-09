MotoGP, Termas de Rio Hondo rinnova fino al 2025 (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Motomondiale resterà in Argentina almeno fino al 2025. Alla vigilia del Gran Premio delle Americhe, previsto questo fine settimana in quel di Austin (Texas/USA), arriva la conferma per Termas de Rio Hondo, tracciato che negli ultimi due anni è uscito di scena in seguito all’emergenza sanitaria. Gli addetti dell’impianto stanno lavorando per aumentare la sicurezza in vista del ritorno delle due ruote. Negli ultimi mesi, inoltre, sono state rinnovate parecchie strutture di una pista che recentemente è stata colpita da un violento incendio. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ha detto rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Il rinnovo del contratto per tre stagioni con il Gran Premio de Argentina rappresenta una bellissima notizia per il Motomondiale. L’importante afflusso di pubblico di diverse ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Motomondiale resterà in Argentina almenoal. Alla vigilia del Gran Premio delle Americhe, previsto questo fine settimana in quel di Austin (Texas/USA), arriva la conferma perde Rio, tracciato che negli ultimi due anni è uscito di scena in seguito all’emergenza sanitaria. Gli addetti dell’impianto stanno lavorando per aumentare la sicurezza in vista del ritorno delle due ruote. Negli ultimi mesi, inoltre, sono statete parecchie strutture di una pista che recentemente è stata colpita da un violento incendio. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ha detto rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Il rinnovo del contratto per tre stagioni con il Gran Premio de Argentina rappresenta una bellissima notizia per il Motomondiale. L’importante afflusso di pubblico di diverse ...

