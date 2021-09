MotoGP | GP Americhe 2021 Francesco Bagnaia sogna il tris | impresa riuscita solo a Valentino Rossi negli ultimi 40 anni

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il Motomondiale fa il proprio ritorno oltreoceano dopo duee mezzo. Nella giornata di domenica 3 ottobre, sul tracciato di Austin (Texas), andrà infatti in scena il Gran Premio delle. Sarà la prima gara iridata a disputarsi nel continente americano dall’aprile 2019, quando la pandemia di Covid-19 non era ancora scoppiata. I centauri ritroveranno quindi un contesto da cui erano assenti da parecchio tempo, dove alcuni di loro non hanno neppure ancora corso nella classe regina. Chiaramente tutti i riflettori saranno puntati su Fabio Quartararo, che può ormai permettersi di “fare il ragioniere” senza prendersi rischi non necessari, proprio come avvenuto durante l’ultimo giro del GP di San Marino, quando ha rinunciato ad attaccare, conscio che arrivare secondo e cedere5 ...

2021 - GP: cosa aspettarsi Il circuito di Austin - sede del GP delle, quindicesima tappa della2021 - è un tracciato lungo e vario molto tecnico: le sette precedenti ...La morte di suo cugino Dean Berta lo ha scioccato, per questo motivo Maverick Viñales ha deciso di non scendere in pista ad Austin per il GP delledi. A comunicarlo è stata l' Aprilia con una nota ufficiale, in cui ha spiegato come lo spagnolo abbia accusato il colpo del decesso del giovane pilota 15enne, venuto a mancare per ...Troppo poco tempo è passato dalla tragica scomparsa di Dean Berta Viñales, giovanissimo cugino di Maverick. Per questo motivo il pilota spagnolo non sarà in pista per il GP delle Americhe, che si corr ...Il Motomondiale fa il proprio ritorno oltreoceano dopo due anni e mezzo. Nella giornata di domenica 3 ottobre, sul tracciato di Austin (Texas), andrà infatti in scena il Gran Premio delle Americhe. Sa ...