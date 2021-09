MotoGP | Gp Americhe 2021 Bagnaia | “Ad Austin competitivi | ma Honda più veloce”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Francescoha parlato in apertura del weekend del Gran Premio delledi, sul circuito statunitense di. “La pista mi piace molto e sono sicuro che saremo– ha dichiarato il pilota della Ducati, vincitore delle ultime due gare del Mondiale – Il mio feeling ultimamente è cresciuto molto e la moto andrà bene, sono sempre contento di tornare su un tracciato dove ho buone sensazioni. Il rettilineo assomiglia molto a Silverstone, poi lo scorso anno siamo stati bravi ad essere veloci su circuiti che storicamente non sembravano adatti a noi.” Sui rivali più temibilinon ha dubbi: “Credo che lasarà la moto più, Marquez sarà molto competitivo in questo weekend.” SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Scelta più che comprensibile ?? #Vinales | #MotoGP - sportface2016 : #MotoGP #AmericasGP , le parole del pilota della Yamaha Fabio #Quartararo - RaiSport : #Vinales: 'Non corro ad #Austin' Il corridore dell'Aprilia non correrà il #Gp delle Americhe, è ancora troppo for… - matteopittaccio : RT @LiveGPit: #MotoGP GP Stati Uniti: info e orari del ritorno al CoTA ?? @matteopittaccio - LiveGPit : #MotoGP GP Stati Uniti: info e orari del ritorno al CoTA ?? @matteopittaccio -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Americhe

È infatti il pluricampione di Cervera il vero favorito per la vittoria nel Gran Premio delle: i betting analyst di SNAI vedono il suo trionfo a 2,75, in una pista con cui ha sempre avuto ...Domenica il Motomondiale torna finalmente Oltreoceano. Sulla pista texana, tradizionalmente favorevole a Marc Marquez, Pecco va a caccia di un successo che tenga in vita il suo sogno ...MotoGP GP Americhe, le parole del pilota della Yamaha Fabio Quartararo: "Cercherò di cogliere ogni chance senza andare oltre i limiti" ...AVVERTENZA: I sondaggi online di Motosprint non hanno un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi lâ??unico scopo ...