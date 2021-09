MotoGP, Fabio Quartararo: “Proverò a vincere, ma senza correre rischi! Il lungo rettilineo mi penalizzerà…” (Di giovedì 30 settembre 2021) Fabio Quartararo affila le armi in vista del fine settimana del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sulla pista denominata COTA – Circuit of the Americas, il francese sa di giocarsi molto a livello di classifica generale. Mancano quattro gare al termine della stagione, per cui 100 punti totali, e le sue 48 lunghezze di margine su Francesco “Pecco” Bagnaia sono un bottino prezioso da difendere. Il portacolori del team Yamaha Factory sbarca in Texas con la consapevolezza che dovrà assolutamente evitare ogni possibile rischio e, di pari passo, provare a chiudere anzitempo ogni discorso sul fronte titolo iridato, anche se i rivali non mancheranno e, come spesso capita, rischierà di essere l’unica M1 a battagliare per le posizioni che contano. Le sue parole nel corso della conferenza ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021)affila le armi in vista del fine settimana del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale2021. Sulla pista denominata COTA – Circuit of the Americas, il francese sa di giocarsi molto a livello di classifica generale. Mancano quattro gare al termine della stagione, per cui 100 punti totali, e le sue 48 lunghezze di margine su Francesco “Pecco” Bagnaia sono un bottino prezioso da difendere. Il portacolori del team Yamaha Factory sbarca in Texas con la consapevolezza che dovrà assolutamente evitare ogni possibile rischio e, di pari passo, provare a chiudere anzitempo ogni discorso sul fronte titolo iridato, anche se i rivali non mancheranno e, come spesso capita, rischierà di essere l’unica M1 a battagliare per le posizioni che contano. Le sue parole nel corso della conferenza ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Fabio sfida Mondiale. Quartararo: 'Voglio il massimo'. Bagnaia: 'Ducati veloce' Il duello riparte dal Texas, con una distanza importante, 48 punti, ma non incolmabile. Il leader del mondiale MotoGP, Fabio Quartararo, strizza l'occhio ad Austin, mentre il suo primo inseguitore, Francesco Bagnaia, forte di due vittorie di fila con la Ducati, non si dà per vinto. "È una pista che mi piace, ...

MotoGP GP Americhe, Quartararo: 'Cercherò di cogliere ogni chance senza andare oltre i limiti' Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo , durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio delle Americhe di MotoGP , ha parlato della lotta per il titolo con Francesco Bagnaia : "Sono molto contento di tornare ...

MotoGP, Quartararo: "Ad Austin cercherò il massimo". Bagnaia: "Ducati veloce pure qui" La Gazzetta dello Sport MotoGP / Bagnaia fiducioso: “Ad Austin possiamo essere veloci” Il ducatista spera di prolungare la sua striscia di vittorie consecutive e rosicchiare altri punti a Fabio Quartararo ...

MotoGP - GP Americhe - Motosprint A calamitare l'attenzione sarà, ancora una volta, la sfida tra il leader della classifica, Fabio Quartararo, e Francesco Bagnaia, che arriva ad Austin sull'onda di due vittorie consecutive. MotoGP - G ...

