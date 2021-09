Moto3, GP Americhe 2021: Pedro Acosta vuole chiudere i conti, Dennis Foggia e Sergio Garcia provano a riaprirli (Di giovedì 30 settembre 2021) Ora o mai più per Dennis Foggia e Sergio Garcia. Il Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2021, infatti, sarà forse l’ultima grande opportunità per riaprire i discorsi a livello di classifica generale nella classe più leggera. Pedro Acosta sbarca al COTA – Circuit of the Americas, con un margine di 42 lunghezze sui due inseguitori, per cui cercherà di blindare il suo titolo, dopo una stagione condotta sempre in prima posizione. Nelle ultime uscite, tuttavia, il “Rookie Maravilla” spagnolo ha leggermente tirato i remi in barca, con un solo successo nelle ultime sei gare. Gli inseguitori, quindi, si sono fatti forza e, a suon di risultati, si sono rimessi in corsa. Su tutti, ovviamente, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Ora o mai più per. Il Gran Premio delle, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale, infatti, sarà forse l’ultima grande opportunità per riaprire i discorsi a livello di classifica generale nella classe più leggera.sbarca al COTA – Circuit of the Americas, con un margine di 42 lunghezze sui due inseguitori, per cui cercherà di blindare il suo titolo, dopo una stagione condotta sempre in prima posizione. Nelle ultime uscite, tuttavia, il “Rookie Maravilla” spagnolo ha leggermente tirato i remi in barca, con un solo successo nelle ultime sei gare. Gli inseguitori, quindi, si sono fatti forza e, a suon di risultati, si sono rimessi in corsa. Su tutti, ovviamente, il ...

