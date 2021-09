Moto2 | GP Americhe 2021 | Raul Fernandez vuole il tris per mettere pressione a Gardner e tenere aperto il Mondiale

(Di giovedì 30 settembre 2021) Comincia ad Austin la volata finale a due per il titolo iridato intra i compagni di squadra Remy, entrambi appartenenti al Team Red Bull KTM Ajo in attesa di approdare in MotoGP nel 2022 con il Team KTM Tech 3. L’esperto pilota australiano (al sesto anno nella classe mediana del Moto) ed il baby fenomeno iberico (rookie) hanno dominato la stagione e si apprestano ad affrontare la fase decisiva di un testa a testa cominciato ormai diversi mesi fa. Marco Bezzecchi, terzo classificato nele “primo degli altri”, è ancora aritmeticamente in lizza per il campionato ma i suoi 81 punti di distacco dalla vetta a quattro GP dal termine della stagione (quindi con 100 punti ancora in palio) lo estromettono di fatto dalla corsa al titolo, a meno di ...

PROGRAMMA VENERDI' GP AMERICHE 2021 - MOTOMONDIALE ORARI ITALIANI 16.00 - 16.40 Moto3, prove libere 1 16.55 - 17.40 MotoGP, prove libere 1 17.55 - 18.35 Moto2, prove libere 1 20.15 - 20.55 Moto3, prove libere 2