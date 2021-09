Morto nel casertano: possibile lite tra ubriachi, indagini in corso (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un uomo di 35 anni, Angelo Marino, è Morto a Cesa (Caserta), in seguito ad una violenta lite avvenuta nella tarda serata di ieri all’esterno di un bar. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri, sembra che il 35enne, uscito di carcere da qualche giorno, abbia litigato a suon di calci e pugni con altre persone; è poi caduto a terra e poco dopo è deceduto. Nella notte un uomo di origine marocchina si è andato a costituire ai carabinieri ed è stato sottoposto a fermo per omicidio preterintenzionale su ordine della Procura di Napoli Nord. Sarà l’autopsia a stabilire se la vittima sia deceduta per i colpi presi o in seguito ad un malore comunque connesso alla lite. AGGIORNAMENTO – Ci sarebbe una discussione per futili motivi, dovuta forse ad un po’ di alcol di troppo, alla base della violenta ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un uomo di 35 anni, Angelo Marino, èa Cesa (Caserta), in seguito ad una violentaavvenuta nella tarda serata di ieri all’esterno di un bar. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri, sembra che il 35enne, uscito di carcere da qualche giorno, abbia litigato a suon di calci e pugni con altre persone; è poi caduto a terra e poco dopo è deceduto. Nella notte un uomo di origine marocchina si è andato a costituire ai carabinieri ed è stato sottoposto a fermo per omicidio preterintenzionale su ordine della Procura di Napoli Nord. Sarà l’autopsia a stabilire se la vittima sia deceduta per i colpi presi o in seguito ad un malore comunque connesso alla. AGGIORNAMENTO – Ci sarebbe una discussione per futili motivi, dovuta forse ad un po’ di alcol di troppo, alla base della violenta ...

