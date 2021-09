Morto Jamil Shihadeh, il “Re del falafel”. Aveva aperto il primo ristorante palestinese in Italia (Di giovedì 30 settembre 2021) Bologna piange un uomo che rimarrà ben impresseo nella mente e nel cuore. Parliamo di Jamil Shihadeh, il “Re del falafel”. Il suo locale ‘Al Salam’ in via Centotrecento a Bologna, zona universitaria, era diventato un punto di riferimento per studenti, e non solo. L’uomo, scomparso ieri 29 settembre all’età di 71 anni, combatteva da tempo contro una malattia. Arrivato in Italia dalla Palestina circa 45 anni fa, Jamil si era laureato in Farmacia. Aveva poi deciso di inseguire la propria grande passione: la cucina, aprendo così il primo ristorante palestinese in Italia. Nel 1980 alla festa dell’Unità gli venne concesso uno stand dove Jamil fece falafel a raffica che piacquero molto anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Bologna piange un uomo che rimarrà ben impresseo nella mente e nel cuore. Parliamo di, il “Re del”. Il suo locale ‘Al Salam’ in via Centotrecento a Bologna, zona universitaria, era diventato un punto di riferimento per studenti, e non solo. L’uomo, scomparso ieri 29 settembre all’età di 71 anni, combatteva da tempo contro una malattia. Arrivato indalla Palestina circa 45 anni fa,si era laureato in Farmacia.poi deciso di inseguire la propria grande passione: la cucina, aprendo così ilin. Nel 1980 alla festa dell’Unità gli venne concesso uno stand dovefecea raffica che piacquero molto anche ...

Advertising

FQMagazineit : Morto Jamil Shihadeh, il “Re del falafel”. Aveva aperto il primo ristorante palestinese in Italia - FEdouhabi : RT @corrierebologna: È morto Jamil il proprietario del ristorante palestinese Al Salam - infoitcultura : Bologna, è morto Jamil il proprietario del ristorante palestinese Al Salam in via Centotrecento - infoitcultura : Jamil Shihadeh morto: Bologna piange lo storico ristoratore - domenicobruno75 : Jamil Shihadeh morto: Bologna piange lo storico ristoratore -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Jamil Bologna, è morto Jamil il proprietario del ristorante palestinese Al Salam in via Centotrecento Perché la caffetteria Al Salam di via Centotrecento 24 (aperta dal 1991) è uno di quei locali che tutti conoscono, anche perché Jamil con la sua creatura si era conquistato sicuramente il titolo di "...

Rimini, candidato Erbetta: 'Vie Montecieco e S.Cristina pericolose ma perfiferie abbandonate' Non possiamo aspettare il morto per capire che bisogna trovare una soluzione alla viabilità di ... tessuto imprenditoriale in crescita con 34.573 imprese attive Rimini, candidato Jamil: 'Settore agro - ...

Jamil Shihadeh morto: Bologna piange lo storico ristoratore il Resto del Carlino Bologna, è morto Jamil il proprietario del ristorante palestinese Al Salam in via Centotrecento Jamil Shihadeh rientra sicuramente in quel catalogo di «personalità» che gli studenti fuorisede di Bologna hanno incontrato almeno una volta: ma anche i cittadini, i turisti e molti di più. Il ristora ...

Jamil Shihadeh morto: Bologna piange lo storico ristoratore Jamil, palestinese, era arrivato 45 anni fa a Bologna. Laureato in farmacia, aveva deciso di seguire lavorativamente la sua altra passione: la cucina Che ora piangono Jamil Shihadeh, venuto a mancare ...

Perché la caffetteria Al Salam di via Centotrecento 24 (aperta dal 1991) è uno di quei locali che tutti conoscono, anche perchécon la sua creatura si era conquistato sicuramente il titolo di "...Non possiamo aspettare ilper capire che bisogna trovare una soluzione alla viabilità di ... tessuto imprenditoriale in crescita con 34.573 imprese attive Rimini, candidato: 'Settore agro - ...Jamil Shihadeh rientra sicuramente in quel catalogo di «personalità» che gli studenti fuorisede di Bologna hanno incontrato almeno una volta: ma anche i cittadini, i turisti e molti di più. Il ristora ...Jamil, palestinese, era arrivato 45 anni fa a Bologna. Laureato in farmacia, aveva deciso di seguire lavorativamente la sua altra passione: la cucina Che ora piangono Jamil Shihadeh, venuto a mancare ...