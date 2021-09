(Di giovedì 30 settembre 2021)non ce l’ha fatta. Èoggi 30 settembre a Verona ildi, vincitore di tre edizioni del Giro d’Italia. Alcuni giorni fa,(51) si stava allenando lungo la strada provinciale Bosco Chiesanuova-Cerro Veronese quando si è scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava sulla corsia opposta. Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento, ora il suo cuore ha smesso di battere., soprannominato il ‘ciclista-poeta’ (nelle occasioni pubbliche amava leggere alcuni dei suoi versi composti in dialetto veronese), si era speso molto negli incontri con le scolaresche per promuovere la sicurezza stradale. Solo una settimana fa, il 24 settembre, sulla pagina Facebook del Giro ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Verona, scontro con auto: morto il campione di hand bike Andrea Conti #AndreaConti - FQMagazineit : Morto Andrea Conti, il campione di handbike rimasto vittima di un grave incidente. Aveva 51 anni - rides_bike : E' MORTO ANDREA CONTI Incidente in handbike sulla stessa strada che cambiò la sua vita a 18 anni. Si stava allen… - mauriziosantin : RT @DaniSbrollini: Ieri, a Verona è morto Andrea Conti, 51 anni, campione di handbike in seguito ad un grave incidente stradale Perdiamo u… - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Incidente frontale con l'handbike: muore il campione Andrea Conti -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Andrea

- - > Un triste destino Su quella stessa strada,Conti all'età di 18 anni fu coinvolto tra l'altro in un altro grave incidene stradale . Riportò una lesione cervicale restando tetraplegico. ...VERONA . Tragedia nel mondo dell'handbike. Èieri, 29 settembre, a Verona,Conti , vincitore di tre edizioni del Giro d'Italia nel 2015, 2016 e 2019 . Purtroppo per il campione 51enne sono state troppo gravi le conseguenze ...DIRETTA MONDIALI CICLISMO 2021/ Julian Alaphilippe ancora campione del mondo! Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico ha affermato con un tweet: “ Siamo sconvolti e addolorati per ...ragedia nel mondo dello sport. Il tre volte vincitore del Giro d'Italia nel 2015, 2016 e 2019, si era scontrato con un'auto. In coma per le gravi ferite, presso l'ospedale di Borgo Trento, il 'ciclist ...