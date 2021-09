Morisi | Droga dello stupro avuta da lui Ho chiamato io i carabinieri

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il caso Lucacontinua a tenere banco. La vicenda dell'ex guru dei social della Lega con le sue dimissioni improvvise e la scoperta dell'indagine aperta a suo carico, ormai non è più solo una questione di cronaca ma è diventato anche un tema politico Segui su affaritaliani.it

Advertising

mante : Il caso Morisi sembra un estratto perfettamente composto dei temi cari alla Lega Droga Extracomunitari Omosessuali Prostituzione - Agenzia_Ansa : 'Morisi mi ha distrutto la vita, la droga dello stupro l'ho avuta da lui'. Parla il 20enne romeno coinvolto nel cas… - valigiablu : Salvate il soldato Morisi | @matteoplatone - natalinogori51 : RT @GiuseppePalma78: La notizia in prima pagina del NON-INDAGATO #Morisi, accusato di essere andato a letto con un uomo da chi sostiene il… - cesarebrogi1 : RT @Emanuel95917662: Ma #Morisi quello contro gli omosessuali,contro gli stranieri e contro la droga faceva festini con stranieri a base di… -

Ultime Notizie dalla rete : Morisi Droga

Quando c'è di mezzo la, poi, ci si fa sempre del male'. Così sul casoin un'intervista a 'La Stampa' il presidente di FI, Silvio Berlusconi. 'Però se andiamo a vedere bene, alla fine il ..., 'Faceva le liste, scelse 20 parlamentari. Tutti gay? Sì' Il casocontinua a tenere banco, non solo da un punto di vista della cronaca, con l'inchiesta che lo vede indagato per, ma anche per quanto riguarda la rilevanza politica della notizia, con le ...Un ventenne che ha preso parte al festino con Luca Morisi ha raccontato i dettagli di quella notte che "mi ha distrutto la vita".Una versione che contrasta con quella di uno dei ragazzi intervistato da Repubblica e dal Corriere della Sera: “Quella notte mi ha distrutto la vita, la droga dello stupro era sua. ‘Piena disponibilit ...