“Morisi aveva solo il difetto di essere gay”, il giallo della frase di Berlusconi (Di giovedì 30 settembre 2021) Il giorno del suo 85esimo compleanno è stato condizionato da una serie di interviste, colloqui ed eventi a cui ha partecipato. Il 29 settembre di Silvio Berlusconi – al netto degli auguri, anche “artefatti“, comparsi sui social – si è concluso con un giallo emerso questa mattina: una sua frase su Luca Morisi e il caso giudiziario che vede coinvolto l’ormai ex capo della comunicazione della Lega e di Matteo Salvini. Berlusconi e il giallo della frase su Morisi, “aveva solo il difetto di essere gay” Un pensiero che ritroviamo a pagina sette dell’edizione de La Stampa in edicola oggi, dove viene riportato (a pagina intera) il colloquio ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Il giorno del suo 85esimo compleanno è stato condizionato da una serie di interviste, colloqui ed eventi a cui ha partecipato. Il 29 settembre di Silvio– al netto degli auguri, anche “artefatti“, comparsi sui social – si è concluso con unemerso questa mattina: una suasu Lucae il caso giudiziario che vede coinvolto l’ormai ex capocomunicazioneLega e di Matteo Salvini.e ilsu, “ildigay” Un pensiero che ritroviamo a pagina sette dell’edizione de La Stampa in edicola oggi, dove viene riportato (a pagina intera) il colloquio ...

AnnalisaChirico : ++Morisi story++ La procura ribadisce che si tratta di ‘fatto banale’ per l’autorità giudiziaria. Morisi conferma p… - stanzaselvaggia : Che poi Morisi aveva così tante cose per cui scusarsi e si è scusato per l’unica che non richiedeva scuse. - peppe76199232 : RT @Apndp: Il caso #Morisi #Lega #Salvini secondo #Berlusconi : 'In fondo Morisi che ha fatto? Aveva solo il difetto di essere #gay'. Il di… - paolocol1 : RT @MilkoSichinolfi: Per Berlusconi Morisi aveva 'solo il difetto di essere gay'. Lascio a voi i commenti perché a me viene solo il vomito.… - Barbapapoo : #Berlusconi : ' in fondo Morisi che ha fatto? Aveva solo il difetto di essere gay'. Ha bisogno di un filtro...non solo per le foto. -