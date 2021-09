Monitoraggio Gimbe, decessi e nuovi casi in calo: «Merito della campagna vaccinale, immunizzato il 71% della popolazione» (Di giovedì 30 settembre 2021) Diminuiscono i nuovi casi di contagio da Coronavirus, così come calano i decessi. È quanto emerge dalla nuova relazione della fondazione Gimbe, relativa alla settimana 22-28 settembre 2021. Rispetto alla precedente, i contagi sono passati da 28.676 a 23.159. Scendono i decessi (386 contro 394). In calo anche i casi attualmente positivi (98.872 contro 109.513), le persone in isolamento domiciliare (94.995 contro 105.060), i ricoveri con sintomi (3.418 contro 3.937) e le terapie intensive (459 contro 516). «Ormai da 4 settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione – continuano a scendere i nuovi casi settimanali: anche sul fronte dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021) Diminuiscono idi contagio da Coronavirus, così come calano i. È quanto emerge dalla nuova relazionefondazione, relativa alla settimana 22-28 settembre 2021. Rispetto alla precedente, i contagi sono passati da 28.676 a 23.159. Scendono i(386 contro 394). Inanche iattualmente positivi (98.872 contro 109.513), le persone in isolamento domiciliare (94.995 contro 105.060), i ricoveri con sintomi (3.418 contro 3.937) e le terapie intensive (459 contro 516). «Ormai da 4 settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, presidenteFondazione – continuano a scendere isettimanali: anche sul fronte dei ...

Advertising

tiberiobagnarol : RT @ANSA_Salute: Secondo quanto emerge dal nuovo monitoraggio della @GIMBE, in Italia ci sono ancora 8,3 milioni di persone che non hanno r… - VitoBardi : RT @AnsaBasilicata: Covid: Gimbe, in Basilicata in 7 giorni -31,8% di nuovi casi. Il monitoraggio della settimana 22-28 settembre #ANSA htt… - Cartabellotta : RT @ANSA_Salute: Secondo quanto emerge dal nuovo monitoraggio della @GIMBE, in Italia ci sono ancora 8,3 milioni di persone che non hanno r… - GIMBE : RT @AnsaBasilicata: Covid: Gimbe, in Basilicata in 7 giorni -31,8% di nuovi casi. Il monitoraggio della settimana 22-28 settembre #ANSA htt… - GIMBE : RT @ANSA_Salute: Secondo quanto emerge dal nuovo monitoraggio della @GIMBE, in Italia ci sono ancora 8,3 milioni di persone che non hanno r… -