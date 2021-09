Mobilitazione contro la vendita di Palazzo?Avossa (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ssociazione “Memoria in movimento” lancia un appello per una Mobilitazione urgente in difesa dell’archivio di stato e di alttri beni comuni. In una lettera aperta rivolta ai gruppi, alle associazioni, ai movimenti, alle forze sociali e sindacali, alle forze politiche, l’associaizone salernitano pone l’accento sulla vicenda della messa all’’asta dellArchivio di Stato insieme al Palazzo Avossa e al complesso di “Piantanova” e altri beni ancora. “Già anni fa, più volte dal 2015 come associazione prendemmo pubblicamente posizione contro la scellerata ipotesi di vendita dell’Archivio di Stato e della caserma dei Carabinieri di Largo Pioppi. – scrivono nella nota inviata nella giornata di ieri alla stampa e a tutte le associazioni e gruppi del territorio – Con il ricorso al Tar che fece allora il Ministero dei Beni Culturali sembrava che ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 30 settembre 2021) L’ssociazione “Memoria in movimento” lancia un appello per unaurgente in difesa dell’archivio di stato e di alttri beni comuni. In una lettera aperta rivolta ai gruppi, alle associazioni, ai movimenti, alle forze sociali e sindacali, alle forze politiche, l’associaizone salernitano pone l’accento sulla vicenda della messa all’’asta dellArchivio di Stato insieme al Palazzo Avossa e al complesso di “Piantanova” e altri beni ancora. “Già anni fa, più volte dal 2015 come associazione prendemmo pubblicamente posizionela scellerata ipotesi didell’Archivio di Stato e della caserma dei Carabinieri di Largo Pioppi. – scrivono nella nota inviata nella giornata di ieri alla stampa e a tutte le associazioni e gruppi del territorio – Con il ricorso al Tar che fece allora il Ministero dei Beni Culturali sembrava che ...

