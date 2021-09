Mimmo Lucano, manifestazioni spontanee dopo il verdetto. Da Fiorella Mannoia a Gad Lerner, la solidarietà della società civile (Di giovedì 30 settembre 2021) A Milano stasera è sventolata una grande bandiera della pace in solidarietà a Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato in primo grado a tredici anni e due mesi. Nel tardo pomeriggio di oggi molti esponenti della società civile si sono radunati davanti al tribunale di Milano per manifestare la vicinanza all’ex primo cittadino. A difendere Lucano sono scesi in campo nomi del mondo della cultura e del volontariato: da Fiorella Mannoia a Gad Lerner, da Cecilia Strada a Roberto Saviano e poi l’associazione “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, l’Arci nazionale, l’Anpi, la rivista “Africa”, Ascanio Celestini e altri. Nel capoluogo lombardo si sono ritrovati alle 18, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) A Milano stasera è sventolata una grande bandierapace in, l’ex sindaco di Riace condannato in primo grado a tredici anni e due mesi. Nel tardo pomeriggio di oggi molti esponentisi sono radunati davanti al tribunale di Milano per manifestare la vicinanza all’ex primo cittadino. A difenderesono scesi in campo nomi del mondocultura e del volontariato: daa Gad, da Cecilia Strada a Roberto Saviano e poi l’associazione “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, l’Arci nazionale, l’Anpi, la rivista “Africa”, Ascanio Celestini e altri. Nel capoluogo lombardo si sono ritrovati alle 18, ...

Advertising

ilfoglio_it : ??L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi dal tribunale di Locri, il doppio di qu… - martaserafini : Mimmo Lucano condannato a 13 anni. «Mimmo Lucano vive di stenti, la sua condizione è incompatibile con la commissio… - LegaSalvini : ++ ???? GUADAGNI ILLECITI SULLA GESTIONE DEGLI IMMIGRATI, MIMMO LUCANO CONDANNATO A 13 ANNI E 2 MESI ++ - francimora70 : RT @sarabanda_: Mi stavo prendendo una pausa.. poi vedo: 13 ANNI A MIMMO LUCANO! Non parlo mai delle sentenze, però grido IO STO CON MIMMO!… - DrudiDavide : RT @noitre32: I vip virologi non gli servono più e li mettono a tacere. Speranza non gli serve più e esce lo studio che lo sbugiarda sulla… -