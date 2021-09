Mimmo Lucano, il giudice raddoppia la pena rispetto alle richieste dei pm: ecco perché (in attesa di leggere le motivazioni) (Di giovedì 30 settembre 2021) Una sentenza pesantissima, che appare addirittura abnorme se la si paragona ad altri casi. Il Tribunale di Locri ha condannato Mimmo Lucano a 13 anni e 2 mesi di carcere, raddoppiando la richiesta dei pubblici ministeri Michele Permunian e Marzia Currao (7 anni e 11 mesi). Ma di cosa è stato ritenuto responsabile l’ex sindaco di Riace? E com’è stato possibile arrivare a una pena così alta? In attesa delle motivazioni – saranno depositate tra 90 giorni – il dispositivo insieme ai capi d’imputazione può aiutare a fare qualche ipotesi. E a tracciare alcuni punti fermi. Ad esempio, Lucano non ha favorito l’immigrazione clandestina: quell’accusa, in cui si insinuava che avesse organizzato “matrimoni di comodo tra cittadini riacesi e donne straniere al fine di favorire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Una sentenza pesantissima, che appare addirittura abnorme se la si paragona ad altri casi. Il Tribunale di Locri ha condannatoa 13 anni e 2 mesi di carcere,ndo la richiesta dei pubblici ministeri Michele Permunian e Marzia Currao (7 anni e 11 mesi). Ma di cosa è stato ritenuto responsabile l’ex sindaco di Riace? E com’è stato possibile arrivare a unacosì alta? Indelle– saranno depositate tra 90 giorni – il dispositivo insieme ai capi d’imputazione può aiutare a fare qualche ipotesi. E a tracciare alcuni punti fermi. Ad esempio,non ha favorito l’immigrazione clandestina: quell’accusa, in cui si insinuava che avesse organizzato “matrimoni di comodo tra cittadini riacesi e donne straniere al fine di favorire ...

