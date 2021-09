Mimmo Lucano condannato, le parole dell’ex sindaco di Riace: “Nemmeno a un mafioso, oggi finisce tutto” (Di giovedì 30 settembre 2021) Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, è stato colpito da una sentenza definita “pesantissima” da parte del Tribunale di Locri. Il candidato alle regionali in Calabria, ideatore del modello di accoglienza Riace ha commentato in queste ore la decisione, che lo vede condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere. Mimmo Lucano ha usato parole molto dure per descrivere il suo stato d’animo, segnato da 5 anni di battaglia legale che lo ha visto imputato per vari reati, tra cui favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Mimmo Lucano: le parole dell’ex sindaco di Riace dopo la sentenza La decisione del Tribunale di Locri a conclusione del ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021), exdi, è stato colpito da una sentenza definita “pesantissima” da parte del Tribunale di Locri. Il candidato alle regionali in Calabria, ideatore del modello di accoglienzaha commentato in queste ore la decisione, che lo vedea 13 anni e 2 mesi di carcere.ha usatomolto dure per descrivere il suo stato d’animo, segnato da 5 anni di battaglia legale che lo ha visto imputato per vari reati, tra cui favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.: ledidopo la sentenza La decisione del Tribunale di Locri a conclusione del ...

matteograndi : Luca Traini per un attentato di strage ai danni di 6 migranti, 12 anni di galera. Mimmo Lucano per averli accolti,… - ilfoglio_it : ??L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi dal tribunale di Locri, il doppio di qu… - martaserafini : Mimmo Lucano condannato a 13 anni. «Mimmo Lucano vive di stenti, la sua condizione è incompatibile con la commissio… - SabinoLamonaca : La condanna a 13 anni di Mimmo Lucano è ingiusta. Bisogna provvedere subito. - SI_sinistra : RT @fiomnet: ???? LA SOLIDARIETÀ NON SI CONDANNA La #Fiom è con Mimmo Lucano! #RiaceNonSiArresta -