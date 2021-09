MILLY CARLUCCI: MIETTA IN AMERICA SAREBBE UNA STELLA. SPERO ABBIA LA RIVINCITA A BALLANDO (Di giovedì 30 settembre 2021) MILLY CARLUCCI continua a presentare il cast di BALLANDO con le Stelle 2021. Oggi è il turno di MIETTA, una delle più brave e al tempo stesso sottovalutate cantanti che ABBIAmo in Italia. A febbraio l’ABBIAmo apprezzata al Cantante Mascherato nei panni della Farfalla. “L’idea mi è piaciuta subito moltissimo, perché la farfalla è un insetto in continua trasformazione”, così MIETTA commentò la felice esperienza nello show di Rai1 dove arrivò in finale. Le strade della conduttrice e della cantante si ritrovano a BALLANDO. “La maschera riesce a renderti libera dai pregiudizi e ti consente di sbizzarriti ma dietro la maschera c’ero comunque io. Mi piace l’arte a 360 gradi e proprio attraverso l’arte cerco di sviluppare ogni aspetto del mio carattere”. Ora ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 settembre 2021)continua a presentare il cast dicon le Stelle 2021. Oggi è il turno di, una delle più brave e al tempo stesso sottovalutate cantanti chemo in Italia. A febbraio l’mo apprezzata al Cantante Mascherato nei panni della Farfalla. “L’idea mi è piaciuta subito moltissimo, perché la farfalla è un insetto in continua trasformazione”, cosìcommentò la felice esperienza nello show di Rai1 dove arrivò in finale. Le strade della conduttrice e della cantante si ritrovano a. “La maschera riesce a renderti libera dai pregiudizi e ti consente di sbizzarriti ma dietro la maschera c’ero comunque io. Mi piace l’arte a 360 gradi e proprio attraverso l’arte cerco di sviluppare ogni aspetto del mio carattere”. Ora ...

