Milano, ultrà del Napoli arrestato in flagrante per aver rapinato un Rolex da 45mila euro in pieno centro con la "tecnica dello specchietto" (Di giovedì 30 settembre 2021) È stato arrestato dalla Squadra mobile di Milano per aver rapinato un orologio di lusso il 41enne Carmine Tolomelli, leader del gruppo ultras del Napoli Mastiffs (mastini) e immortalato accanto a Gennaro De Tommaso (più noto col soprannome di "Genny 'a carogna"), durante gli incidenti di Roma alla finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, nel 2014. Tolomelli e un suo complice di 40 anni, Giuseppe Piccino, sono ritenuti responsabili di una rapina commessa il 28 settembre scorso in largo Cairoli a Milano, dove hanno aggredito un imprenditore 50enne alla guida di una Porsche 992 con targa svizzera. A bordo di uno scooter con targa falsa, i due – nella ricostruzione degli investigatori – si sono avvicinati alla Porsche in Foro Bonaparte e l'hanno seguita per qualche ...

