Milano, sul palco per il candidato del centrodestra manca Salvini. Meloni: "Io mio volo in ritardo, non ci sono altre ragioni" – Video (Di giovedì 30 settembre 2021) "Vedo che ci sono già ricostruzioni surreali. Vi invito a non fare mistificazioni e a verificare l'orario d'arrivo del mio volo". A dirlo è Giorgia Meloni, ai giornalisti, al termine dell'evento organizzato da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia per il candidato a sindaco di Milano, Luca Bernardo. Matteo Salvini, pochi minuti prima, ha lasciato la sala. Il motivo? La leader di FdI era in ritardo, a causa di un disservizio di Alitalia, e l'ex ministro dell'Interno aveva in programma altri appuntamenti elettorali. Sta di fatto che sul palco per Bernardo mancava solamente Salvini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

