Milano, rissa in strada: 22enne muore accoltellato (Di giovedì 30 settembre 2021) Un 22enne è morto la notte scorsa a Pessano con Bornago (Milano) dopo essere stato accoltellato in strada. I fatti sono avvenuti in via Monte Grappa, dove i carabinieri e personale 118 sono intervenuti per una rissa consumata in strada tra diversi giovani. Sul posto sono stati soccorsi due soggetti, di cui uno, italiano di 16 anni è stato trasportato presso l’ospedale di Melzo con ferite alla testa, non in pericolo di vita, mentre il secondo, 22enne italiano, è stato trasportato presso l’ospedale di Monza con ferite di arma da taglio al torace, ed è deceduto. Rilievi e accertamenti in corso dalla S.I.S. del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Milano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Unè morto la notte scorsa a Pessano con Bornago () dopo essere statoin. I fatti sono avvenuti in via Monte Grappa, dove i carabinieri e personale 118 sono intervenuti per unaconsumata intra diversi giovani. Sul posto sono stati soccorsi due soggetti, di cui uno, italiano di 16 anni è stato trasportato presso l’ospedale di Melzo con ferite alla testa, non in pericolo di vita, mentre il secondo,italiano, è stato trasportato presso l’ospedale di Monza con ferite di arma da taglio al torace, ed è deceduto. Rilievi e accertamenti in corso dalla S.I.S. del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

