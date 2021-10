Milano, la lotta per il clima occupa Piazza Affari. I manifestanti hanno piantato le tende davanti alla Borsa (Di venerdì 1 ottobre 2021) Accampati con le tende davanti alla Borsa. Senza nessuna intenzione di andarsene. Le piattaforme Rise Up 4 climate Justice e climate Justice Platform hanno occupato con diverse tende Piazza Affari a Milano. Nei post pubblicati sui loro canali si legge che questa azione nasce per manifestare contro «il sistema capitalista estrattivista che continua a speculare su corpi e territori de nostro pianeta». Non sarà una protesta infinita. Sulla pagina Facebook italiana di Rise Up 4 climate Justice scrivono che continuerà fino al corteo studentesco di domani: «Gli ingressi della Borsa sono stati bloccati con catene e orsogrill (delle reti), e la ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 ottobre 2021) Accampati con le. Senza nessuna intenzione di andarsene. Le piattaforme Rise Up 4te Justice ete Justice Platformto con diverse. Nei post pubblicati sui loro canali si legge che questa azione nasce per manifestare contro «il sistema capitalista estrattivista che continua a speculare su corpi e territori de nostro pianeta». Non sarà una protesta infinita. Sulla pagina Facebook italiana di Rise Up 4te Justice scrivono che continuerà fino al corteo studentesco di domani: «Gli ingressi dellasono stati bloccati con catene e orsogrill (delle reti), e la ...

