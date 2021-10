Milano - Incentivi green, il Comune stanzia tre milioni: basteranno per 300 auto al massimo (Di giovedì 30 settembre 2021) Come anticipato a metà settembre, il Comune di Milano rimette a disposizione una quota di Incentivi, 3 milioni di euro tondi, per i cittadini che nel 2021 hanno già acquistato o acquisteranno un mezzo a basso impatto ambientale. Pochi, meno della metà rispetto al 2020, tanto che non si andrà oltre le 300 nuove vetture. "La decisione risponde anche alla necessità di mettere a disposizione forme di mobilità alternativa all'utilizzo del trasporto pubblico, visto il perdurare delle norme anti Covid che contingentano la capienza sui mezzi", spiega Palazzo Marino. Come detto, l'anno scorso l'amministrazione aveva stanziato 8,5 milioni di euro, i quali hanno consentito di rottamare 794 vecchi veicoli e di acquistarne 1.791 nuovi: 689 auto (tra ibride, elettriche e bifuel), ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 settembre 2021) Come anticipato a metà settembre, ildirimette a disposizione una quota di, 3di euro tondi, per i cittadini che nel 2021 hanno già acquistato o acquisteranno un mezzo a basso impatto ambientale. Pochi, meno della metà rispetto al 2020, tanto che non si andrà oltre le 300 nuove vetture. "La decisione risponde anche alla necessità di mettere a disposizione forme di mobilità alternativa all'utilizzo del trasporto pubblico, visto il perdurare delle norme anti Covid che contingentano la capienza sui mezzi", spiega Palazzo Marino. Come detto, l'anno scorso l'amministrazione avevato 8,5di euro, i quali hanno consentito di rottamare 794 vecchi veicoli e di acquistarne 1.791 nuovi: 689(tra ibride, elettriche e bifuel), ...

Advertising

dinoadduci : Milano - Incentivi green, il Comune stanzia tre milioni: basteranno per massimo 300 auto - SFrige_ : RT @vaielettrico: Il più cliccato su @Vaielettrico / Online il bando del @ComuneMI #Milano : sono 3 mln di euro per incentivi ad auto green… - ApportunityIt : Incentivi auto elettriche a Milano: 3 milioni di euro - - vaielettrico : Il più cliccato su @Vaielettrico / Online il bando del @ComuneMI #Milano : sono 3 mln di euro per incentivi ad auto… - infoiteconomia : Incentivi auto elettriche a Milano: 3 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Incentivi Il candidato sindaco del centrodestra Bernardo: "Parto dalle periferie" - Milano Post ... Tari, Tosap per le attività commerciali; e riconosceremo incentivi ai giovani che aprono nuove ... Com'è, secondo lei, la situazione a Milano? "La sicurezza non dovrebbe essere né di destra né di ...

Cassa integrazione, non siamo fuori dal tunnel ...ferroviario della linea Milano - Cremona - Mantova, oltre ad ulteriori infrastrutture materiali come il collegamento autostradale tra i due capoluoghi provinciali. Non dimentichiamo poi gli incentivi ...

Incentivi auto elettriche a Milano: 3 milioni di euro ClubAlfa.it Lugo: la giunta omaggia il campione mondiale di beach tennis Giovannini Notizie La Pulce: Secondamano l’originale. Milano stanzia altri 3 milioni per le auto elettriche 1 Ottobre 2021; Grundig insieme all’ONU per dimezzare lo spreco alimentare 1 O ...

Incentivi auto elettriche a Milano: 3 milioni di euro Altri incentivi auto elettriche a Milano: 3 milioni di euro (anche per le moto). L’amministrazione comunale meneghina mette a disposizione per i privati che hanno acquistato nel 2021 o acquisteranno n ...

... Tari, Tosap per le attività commerciali; e riconosceremoai giovani che aprono nuove ... Com'è, secondo lei, la situazione a? "La sicurezza non dovrebbe essere né di destra né di ......ferroviario della linea- Cremona - Mantova, oltre ad ulteriori infrastrutture materiali come il collegamento autostradale tra i due capoluoghi provinciali. Non dimentichiamo poi gli...Notizie La Pulce: Secondamano l’originale. Milano stanzia altri 3 milioni per le auto elettriche 1 Ottobre 2021; Grundig insieme all’ONU per dimezzare lo spreco alimentare 1 O ...Altri incentivi auto elettriche a Milano: 3 milioni di euro (anche per le moto). L’amministrazione comunale meneghina mette a disposizione per i privati che hanno acquistato nel 2021 o acquisteranno n ...