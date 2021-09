Milano, ho spiegato al sindaco Sala perché è importante ripristinare un assessorato alla Salute (Di giovedì 30 settembre 2021) Tra pochi giorni compio gli anni. Infatti il 29 settembre sono 10 anni che scrivo per questo giornale. Sono felice di aver condiviso con voi le mie idee. Grazie a chi mi ha letto, grazie a chi ha condiviso e grazie anche a chi ha criticato, perché la critica positiva non può essere che di stimolo. Così per questo importante anniversario ho pensato di raccontarvi una favola. Penso da anni che l’assessorato alla Salute comunale sia importantissimo. In questo periodo di guerra virale ancora di più. La sanità pubblica è andata in crisi perché negli ultimi decenni, soprattutto in Regione Lombardia, è stata svenduta ai privati con le conseguenze evidenti: reazione al Covid scomposta, liste di attese senza controllo, patologie non Covid lasciate al caso e molto altro che chi è abituato a ciò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Tra pochi giorni compio gli anni. Infatti il 29 settembre sono 10 anni che scrivo per questo giornale. Sono felice di aver condiviso con voi le mie idee. Grazie a chi mi ha letto, grazie a chi ha condiviso e grazie anche a chi ha criticato,la critica positiva non può essere che di stimolo. Così per questoanniversario ho pensato di raccontarvi una favola. Penso da anni che l’comunale sia importantissimo. In questo periodo di guerra virale ancora di più. La sanità pubblica è andata in crisinegli ultimi decenni, soprattutto in Regione Lombardia, è stata svenduta ai privati con le conseguenze evidenti: reazione al Covid scomposta, liste di attese senza controllo, patologie non Covid lasciate al caso e molto altro che chi è abituato a ciò ...

