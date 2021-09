Milano, giro di corruzione in obitorio ospedale Sacco (Di giovedì 30 settembre 2021) In cambio di denaro veniva garantito a impresari delle onoranze funebri libero accesso alla camera mortuaria e alla documentazione relativa ai decessi. Parte da 4 esposti l’indagine – condotta dalla Polizia locale di Milano e coordinata dalla Procura della metropoli – che ha portato a intercettare e smantellare un giro di corruzione all’obitorio dell’ospedale Sacco. Il Gip Stefania Donadeo ha emesso 3 misure cautelari interdittive della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio per un operatore obitoriale dell’Asst Fatebenefratelli Sacco e del divieto di esercitare l’attività di impresario funebre per due dipendenti di onoranze di Milano e Baranzate. Uno degli esposti è della stessa direzione generale dell’Asst, insieme agli altri è stato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) In cambio di denaro veniva garantito a impresari delle onoranze funebri libero accesso alla camera mortuaria e alla documentazione relativa ai decessi. Parte da 4 esposti l’indagine – condotta dalla Polizia locale die coordinata dalla Procura della metropoli – che ha portato a intercettare e smantellare undiall’dell’. Il Gip Stefania Donadeo ha emesso 3 misure cautelari interdittive della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio per un operatore obitoriale dell’Asst Fatebenefratellie del divieto di esercitare l’attività di impresario funebre per due dipendenti di onoranze die Baranzate. Uno degli esposti è della stessa direzione generale dell’Asst, insieme agli altri è stato ...

