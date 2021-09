Milan, la decisione di Ibra dopo la chiamata della Svezia (Di giovedì 30 settembre 2021) Zlatan Ibrahimovic è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio che lo sta tenendo fuori dal campo per molto tempo. Lo svedese, non ha potuto ancora aiutare i compagni e il suo Milan, soprattutto in Champions League. Milan, Ibrahimovic, Svezia La decisione di Ibra Ora, secondo le indiscrezioni che filtrano da Milanello, il giocatore non dovrebbe rispondere alla chiamata della Nazionale svedese per poter recuperare al meglio dall’infortunio. Infatti, il giocatore non sarà convocato neanche per la sfida contro l’Atalanta. LEGGI ANCHE: Zorya-Roma, ecco le formazioni ufficiali: quanti cambi per Mourinho! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Zlatanhimovic è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio che lo sta tenendo fuori dal campo per molto tempo. Lo svedese, non ha potuto ancora aiutare i compagni e il suo, soprattutto in Champions League.himovic,LadiOra, secondo le indiscrezioni che filtrano daello, il giocatore non dovrebbe rispondere allaNazionale svedese per poter recuperare al meglio dall’infortunio. Infatti, il giocatore non sarà convocato neanche per la sfida contro l’Atalanta. LEGGI ANCHE: Zorya-Roma, ecco le formazioni ufficiali: quanti cambi per Mourinho! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

