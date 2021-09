Milan, Gilardino: “Per la Champions non è ancora finita” (Di giovedì 30 settembre 2021) Alberto Gilardino, tecnico del Siena, nell'intervista a tuttomercatoweb.com ha parlato del Milan di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 settembre 2021) Alberto, tecnico del Siena, nell'intervista a tuttomercatoweb.com ha parlato deldi Stefano Pioli

Advertising

romanoziroldo : RT @MilanNewsit: Gilardino: 'Milan, in Champions non è ancora finita' - PianetaMilan : .@acmilan, @GilaGilardino: “Per la @ChampionsLeague non è ancora finita” - #ACMilan #Milan - LucaDColella : RT @MilanNewsit: Gilardino: 'Milan, in Champions non è ancora finita' - sportli26181512 : Gilardino: 'Milan, in Champions non è ancora finita': Ospite della rubrica 'A tu per tu' di - MilanNewsit : Gilardino: 'Milan, in Champions non è ancora finita' -