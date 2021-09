Milan, Florenzi si opera al ginocchio: almeno un mese di stop (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA - Il Milan ha deciso, Alessandro Florenzi si opera . Il giocatore quest'oggi è stato sottoposto a un consulto nella clinica Villa Stuart dopo l'infortunio al ginocchio. D alla visita di oggi è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA - Ilha deciso, Alessandrosi. Il giocatore quest'oggi è stato sottoposto a un consulto nella clinica Villa Stuart dopo l'infortunio al. D alla visita di oggi è ...

Advertising

DiMarzio : #Milan, ancora problemi al ginocchio per #Florenzi. Salterà la gara con l'@Atalanta_BC e non andrà in nazionale - PBPcalcio : Per #Florenzi problema al menisco, sarà operato probabilmente domani. Tornano a disposizione invece #Kjaer e… - DiMarzio : #Milan | #Florenzi si opererà al menisco, mentre alcuni giocatori tornano a disposizione: il punto - LucaManinetti : Infermeria #Milan: ???#Florenzi domani in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale ???Krunic, Bakayoko, Ib… - CalcioPillole : ????#Milan, che tegola #Florenzi! L'infortunio al ginocchio è più serio del previsto. Serve l'operazione?? -