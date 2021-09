Milan, che tegola per Pioli! Domani sarà costretto ad operarsi (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Milan non sta avendo grande fortuna sul piano degli infortunati. Dopo i problemi accusati da Ibrahimovic, Kjaer, Giroud e Calabria, è arrivato quello di Alessandro Florenzi nella serata di martedì. Florenzi, Milan, infortuni Il giocatore, dopo il consulto di oggi, è arrivato alla conclusione di doversi operare Domani in artroscopia al ginocchio per un problema al menisco. L’ex Roma, dunque, salterà parecchie partite. LEGGI ANCHE: Rivelazione Bonucci: il suo rapporto con Guardiola e tutti i retroscena L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilnon sta avendo grande fortuna sul piano degli infortunati. Dopo i problemi accusati da Ibrahimovic, Kjaer, Giroud e Calabria, è arrivato quello di Alessandro Florenzi nella serata di martedì. Florenzi,, infortuni Il giocatore, dopo il consulto di oggi, è arrivato alla conclusione di doversi operarein artroscopia al ginocchio per un problema al menisco. L’ex Roma, dunque, salterà parecchie partite. LEGGI ANCHE: Rivelazione Bonucci: il suo rapporto con Guardiola e tutti i retroscena L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

