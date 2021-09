Milan Atletico Madrid, non solo Cakir: la UEFA pensa ad altri stop (Di giovedì 30 settembre 2021) L’UEFA a breve si esprimerà per fermare l’attività di Cakir dopo i disastri di San Siro, nel quale è stato penalizzato severamente il Milan L’UEFA è pronta a bloccare le attività di Cakir, protagonista di episodi chiaramente penalizzanti verso il Milan di Stefano Pioli nella sfida contro l’Atletico Madrid. Come riporta il Corriere della Sera, è stato chiaramente un errore: il rigore che ha deciso il match di San Siro non c’era. Il principale responsabile viene considerato il varista Bitigen. I vertici non escludono di fermare per un po’ arbitro e assistente. I DETTAGLI SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) L’a breve si esprimerà per fermare l’attività didopo i disastri di San Siro, nel quale è stato penalizzato severamente ilL’è pronta a bloccare le attività di, protagonista di episodi chiaramente penalizzanti verso ildi Stefano Pioli nella sfida contro l’. Come riporta il Corriere della Sera, è stato chiaramente un errore: il rigore che ha deciso il match di San Siro non c’era. Il principale responsabile viene considerato il varista Bitigen. I vertici non escludono di fermare per un po’ arbitro e assistente. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

