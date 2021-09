Milan Atletico Madrid, bufera Cakir: la UEFA pronta a fermare l’arbitro (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo gli evidenti errori in Milan-Atletico Madrid, la UEFA si prepara a fermare l’arbitro Cakir La sconfitta immeritata quanto pesante contro l’Atletico Madrid, che ha condizionato il girone rossonero, ha visto protagonista in negativo l’arbitro Cakir, che ha estratto una seconda ammonizione a Kessie alquanto generosa, prima di rovinare la bella prestazione del team di Stefano Pioli con un rigore inesistente al 95? per presunto fallo di mano di Kalulu. Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l’UEFA sarebbe pronta a fermare il fischietto turco. Ieri Gordon Singer, durante l’evento di Fondazione ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo gli evidenti errori in, lasi prepara aLa sconfitta immeritata quanto pesante contro l’, che ha condizionato il girone rossonero, ha visto protagonista in negativo, che ha estratto una seconda ammonizione a Kessie alquanto generosa, prima di rovinare la bella prestazione del team di Stefano Pioli con un rigore inesistente al 95? per presunto fallo di mano di Kalulu. Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l’sarebbeil fischietto turco. Ieri Gordon Singer, durante l’evento di Fondazione ...

Advertising

acmilan : On a tough night, @IsmaelBennacer put in a massive performance. Our midfield titan is the @emirates MVP from… - PietroMazzara : #Cakir pessimo. Direzione da “protagonista”. Interventi dei giocatori dell’Atletico misurati in maniera meno severa… - UEFAcom_it : L'arrivo dei Rossoneri ??? I vostri pronostici per Milan-Atletico? ?? - Corriere : Milan-Atletico, anche per l’Uefa l’arbitro ha sbagliato: Cakir sarà fermato (con il var... - CalcioNews24 : La #UEFA ferma #Cakir dopo #MilanAtleticoMadrid -