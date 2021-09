Mike Bongiorno, la telefonata in diretta che ha fatto la storia (Di giovedì 30 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ricordate quella telefonata che Mike Bongiorno ricevette in diretta? Quel momento ha fatto la storia della televisione italiana Mike Bongiorno è stato un vero e proprio monumento della televisione italiana. Da quando è nato il medium televisivo, per diversi anni guardare il piccolo schermo significava avere appuntamento con Mike Bongiorno e i suoi programmi storici. Oggi Leggi su youmovies (Di giovedì 30 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ricordate quellachericevette in? Quel momento haladella televisione italianaè stato un vero e proprio monumento della televisione italiana. Da quando è nato il medium televisivo, per diversi anni guardare il piccolo schermo significava avere appuntamento cone i suoi programmi storici. Oggi

Advertising

OhhRenato : RT @CompagnoHoppi: Il buongiorno odierno non ha scuse: ha un po' di porno (ultimamente è accaldata @Marco__Tullio con sti spadoni dritti...… - CompagnoHoppi : Il buongiorno odierno non ha scuse: ha un po' di porno (ultimamente è accaldata @Marco__Tullio con sti spadoni drit… - anarcomico : @anna__mia21 Sì ricordo sempre la scena con Mike Bongiorno anche se poteva aver ragione fu di un'antipatia unica. - vvcate : @marajukebox @Quellaetero Di tweet e giudizi poco sensati. Nonostante l'intento non era quello di offendere Raffael… - RobertoBlumett1 : @borghi_claudio Per il momento sembra che sia tornato Mike Bongiorno con la frase 'la parola alla cabina di regia'… -