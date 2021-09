Migranti | Molinari | ' su ex sindaco Riace emerge quadro inquietante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - “Ilemerso dal primo grado del processo che vede coinvolto l'exdi. Premesso che aspettiamo ad esprimerci fino a sentenza definitiva, se dovesse essere confermata la mala gestione di Lucano, occorrerebbe davvero una riflessione globale su come affrontare il fenomeno migratorio". Lo afferma Riccardo, capogruppo della Lega alla Camera. "Sono anni -aggiunge- che Salvini sottolinea che il sistema che piace tanto alla sinistra non funziona e alimenta solamente business illegali. Occorre prevenire le partenze, non incentivarle con false promesse”.