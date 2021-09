Michelle Hunziker, il nuovo outfit spiazza i follower: “Resti una donna di gran classe” – FOTO (Di giovedì 30 settembre 2021) La bionda presentatrice svizzera stupisce i fan con un look inusuale. Michelle Hunziker però può contare sul loro affetto che prescinde ogni cambio di outfit. La bionda tutto pepe della… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021) La bionda presentatrice svizzera stupisce i fan con un look inusuale.però può contare sul loro affetto che prescinde ogni cambio di. La bionda tutto pepe della… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Stegosauro : @RCatuso Dallo sguardo direi Michelle Hunziker. - brainbelljangl2 : Ammetto di essere sensibile a come Michelle Hunziker dice 'wow' nella pubblicità di non so più che cosa. Mi ha cont… - tw_fyvry : Chi ha incastrato Peter Pan e il remake del 2005 (non fortunatissimo) con Gerry Scotti e Michelle Hunziker...… - Alessia38014305 : @m_hunziker ciao Michelle ti voglio bene - goldendaae23 : mi sono appena ricordata che ieri notte ho sognato che michelle hunziker mi ha ospitato a casa sua e nella stanza d… -