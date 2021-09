Michele Morrone fidanzato con un’influencer italiana: ecco chi è (Foto) (Di giovedì 30 settembre 2021) Michele Morrone si è fidanzato. L’attore è diventato una vera e propria star grazie al suo affascinante e travolgente ruolo da protagonista nel film erotico 365 giorni. Un vero e proprio successo di pubblico, a tal punto che quest’estate è stato girato il sequel. Procede a gonfie vele la vita lavorativa, ma anche quella sentimentale per Morrone, ormai legatissimo a Giulietta Borroni. La nuova fiamma dell’attore ha 26 anni (4 meno di lui) e nella vita fa la lashmaker, ossia estetista specializzata nelle creazioni artistiche per le ciglia. E’ originaria di Novara e milanese di adozione. Numerosi i flirt che in questi anni sono stati attribuiti all’attore, da quello con Cristina Buccino a quello con Belen Rodriguez. Da quello con Elena D’Amario a quello con l’imprenditrice Sara Al Madani. La verità è che dopo il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 settembre 2021)si è. L’attore è diventato una vera e propria star grazie al suo affascinante e travolgente ruolo da protagonista nel film erotico 365 giorni. Un vero e proprio successo di pubblico, a tal punto che quest’estate è stato girato il sequel. Procede a gonfie vele la vita lavorativa, ma anche quella sentimentale per, ormai legatissimo a Giulietta Borroni. La nuova fiamma dell’attore ha 26 anni (4 meno di lui) e nella vita fa la lashmaker, ossia estetista specializzata nelle creazioni artistiche per le ciglia. E’ originaria di Novara e milanese di adozione. Numerosi i flirt che in questi anni sono stati attribuiti all’attore, da quello con Cristina Buccino a quello con Belen Rodriguez. Da quello con Elena D’Amario a quello con l’imprenditrice Sara Al Madani. La verità è che dopo il ...

