Meteo, venerdì sole e temporali. Domenica maltempo e prima neve sotto i 2.000 metri (Di giovedì 30 settembre 2021) Le previsioni Meteo di domani, venerdì 1 ottobre , descrivono una giornata per lo più soleggiata, grazie a un aumento della pressione che, pur non azzerando del tutto il rischio di precipitazioni , ne ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Le previsionidi domani,1 ottobre , descrivono una giornata per lo piùggiata, grazie a un aumento della pressione che, pur non azzerando del tutto il rischio di precipitazioni , ne ...

Advertising

infoitinterno : Previsioni meteo venerdì 1 ottobre: nuvoloso su Milano e la Lombardia, temperature in calo fino a 21 gradi - ereike05 : RT @DPCgov: ?? Venerdì #1ottobre ???? #AllertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico in Sicilia. ?? Consulta il bollettino per c… - LuceverdeRadio : RT @DPCgov: ?? Venerdì #1ottobre ???? #AllertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico in Sicilia. ?? Consulta il bollettino per c… - AndreGiovannoni : RT @DPCgov: ?? Venerdì #1ottobre ???? #AllertaGIALLA per rischio temporali e rischio idrogeologico in Sicilia. ?? Consulta il bollettino per c… - BroloMeteoIT : Nuvolosità variabile e scarsissime probabilità di pioggia per #IlGirodiSicilia di venerdì nei Nebrodi. Leggete le… -