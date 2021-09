Meteo, peggioramento climatico al Sud: previsioni e temperature (Di giovedì 30 settembre 2021) La situazione climatica dell’ultimo giorno del mese di settembre risulta in netto peggioramento anche per il Sud: previsioni Meteo e temperature. Temporali (Fonte: Pixabay)L’ultimo giorno del mese di settembre porterà con sé delle brutte notizie: la bella stagione, infatti, è ormai agli sgoccioli. Le previsioni climatiche per le prossime ore testimoniano questo graduale cambiamento. Le lunghe e calde giornate estive stanno lasciando il posto alla pioggia e alle temperature più fredde dell’autunno. Già da oggi 30 settembre assisteremo ad un peggioramento della situazione anche e soprattutto al Sud Italia. Si rischia, infatti, su tutto il meridione di assistere a piogge e temporali sparsi. Parziali schiarite su Sardegna e Toscana. Siamo anche su ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 30 settembre 2021) La situazione climatica dell’ultimo giorno del mese di settembre risulta in nettoanche per il Sud:. Temporali (Fonte: Pixabay)L’ultimo giorno del mese di settembre porterà con sé delle brutte notizie: la bella stagione, infatti, è ormai agli sgoccioli. Leclimatiche per le prossime ore testimoniano questo graduale cambiamento. Le lunghe e calde giornate estive stanno lasciando il posto alla pioggia e allepiù fredde dell’autunno. Già da oggi 30 settembre assisteremo ad undella situazione anche e soprattutto al Sud Italia. Si rischia, infatti, su tutto il meridione di assistere a piogge e temporali sparsi. Parziali schiarite su Sardegna e Toscana. Siamo anche su ...

