Mercoledì 20 ottobre Francesca Neri presenta “Come carne viva” (Rizzoli) presso laFeltrinelli Libri e Musica a Roma (Di giovedì 30 settembre 2021) Mercoledì 20 ottobre 2021, h. 18.00 laFeltrinelli Libri e Musica Galleria Alberto Sordi 33 – Roma Francesca Neri presenta Come carne viva Intervengono con l’autrice Enrico Magrelli e Pupi Avati Richiesta esibizione del Green Pass e obbligo di indossare la mascherina protettiva Il corpo parla, racconta, non dimentica. Le emozioni si fanno carne, le riflessioni si tramutano in segni e le storie lasciano cicatrici. In un’autobiografia coraggiosa e inaspettata, Francesca Neri si mette a nudo, mostrando il suo lato più intimo e sconosciuto al pubblico. Francesca, ragazza ipersensibile e avventurosa, appena può scappa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021)202021, h. 18.00Galleria Alberto Sordi 33 –Intervengono con l’autrice Enrico Magrelli e Pupi Avati Richiesta esibizione del Green Pass e obbligo di indossare la mascherina protettiva Il corpo parla, racconta, non dimentica. Le emozioni si fanno, le riflessioni si tramutano in segni e le storie lasciano cicatrici. In un’autobiografia coraggiosa e inaspettata,si mette a nudo, mostrando il suo lato più intimo e sconosciuto al pubblico., ragazza ipersensibile e avventurosa, appena può scappa ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì ottobre Nations League, i convocati della Spagna per l'Italia MADRID (SPAGNA) - La Spagna di Luis Enrique ha ufficializzato i 23 convocati per la fase finale della Nations League. Gli spagnoli sfideranno mercoledì 6 ottobre l 'Italia di Mancini nella semifinale che si giocherà allo stadio San Siro. La novità principale è Gavi , diciassettenne che ha esordito nella prima squadra del Barcellona. Assenti ...

