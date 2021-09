Mennea Day 2021, a Caracalla giovani in pista per celebrare il grande Pietro (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – Tutti in pista a Roma per il Mennea Day. Nello scenario delle Terme di Caracalla, allo stadio Nando Martellini, si è celebrato il grande Pietro, campione azzurro, e il suo mitico record del mondo di 19.72 nei 200 metri a Città del Messico nel 1979, tuttora primato europeo. Quest’anno nella Capitale la manifestazione non si è svolta nella classica data del 12 settembre, ma è stata inserita nel contesto della Settimana europea dello sport voluta dalla UE per promuovere l’attività fisica come mezzo fondamentale per migliorare il benessere e la salute delle persone. Tanti gli ospiti tra i quali la moglie della Freccia del Sud, Manuela Olivieri, a premiare i vincitori con il presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera Stefano Mei e la vicepresidente vicaria del Coni Silvia Salis, insieme a ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – Tutti ina Roma per ilDay. Nello scenario delle Terme di, allo stadio Nando Martellini, si è celebrato il, campione azzurro, e il suo mitico record del mondo di 19.72 nei 200 metri a Città del Messico nel 1979, tuttora primato europeo. Quest’anno nella Capitale la manifestazione non si è svolta nella classica data del 12 settembre, ma è stata inserita nel contesto della Settimana europea dello sport voluta dalla UE per promuovere l’attività fisica come mezzo fondamentale per migliorare il benessere e la salute delle persone. Tanti gli ospiti tra i quali la moglie della Freccia del Sud, Manuela Olivieri, a premiare i vincitori con il presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera Stefano Mei e la vicepresidente vicaria del Coni Silvia Salis, insieme a ...

Ultime Notizie dalla rete : Mennea Day MENNEA DAY: TANTI RAGAZZI PER PIETRO Spalti gremiti e aria di festa: un bel pomeriggio da ricordare allo Stadio Martellini per la celebrazione del Mennea Day Un bel pomeriggio da ricordare allo stadio Martellini(Caracalla) per la celebrazione del Mennea Day a Roma. Spalti gremiti (anche senza l'accesso per il pubblico) e un' aria di festa che ha ...

Menna Day, Roma omaggia il mito Un pomeriggio pieno di sfide e divertimento, nel ricordo del più grande e del suo eccezionale gesto sportivo Una vera festa a Caracalla per il Mennea Day organizzato da FIDAL Roma mercoledì. Quasi ...

Mennea Day 2021, a Caracalla giovani in pista per celebrare il grande Pietro Il Faro online Atletica: Matteo Spuri vince il Mennea Day di Roma 1' di lettura Fano 30/09/2021 - Nella splendida cornice della pista di atletica più bella al Mondo, incastonata tra il Circo Massimo, il Colosseo e le Terme di Caracalla Matteo Spuri vince e convince ...

E' sempre Mennea Day: festa a Roma per Pietro Tutti in pista a Roma per il Mennea Day. Nello scenario delle Terme di Caracalla, allo stadio Nando Martellini, oggi si celebra il grande campione azzurro e il suo mitico record d ...

