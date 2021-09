“Meloni o Salvini premier? Non scherziamo”: terremoto Berlusconi sul centrodestra (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set – “Meloni o Salvini premier? Non scherziamo“: parola di Silvio Berlusconi che scuote come un terremoto il centrodestra con una intervista alla Stampa nel giorno del suo 85esimo compleanno. “Mancano i leader, l’ultimo rimasto è Putin, sono pronto a tornare in campo“. Il presidente di Forza Italia sta solo aspettando l’ok dei medici per ripartire alla grande. Con buona pace dei suoi alleati. Berlusconi: “Meloni o Salvini premier? Ma dai, non scherziamo” “Forse già da lunedì prossimo i medici mi daranno via libera per tornare a Roma, dove voglio riprendere subito a lavorare, per rilanciare Forza Italia e per unire il centrodestra”. E’ l’annuncio di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set – “? Non“: parola di Silvioche scuote come unilcon una intervista alla Stampa nel giorno del suo 85esimo compleanno. “Mancano i leader, l’ultimo rimasto è Putin, sono pronto a tornare in campo“. Il presidente di Forza Italia sta solo aspettando l’ok dei medici per ripartire alla grande. Con buona pace dei suoi alleati.: “? Ma dai, non” “Forse già da lunedì prossimo i medici mi daranno via libera per tornare a Roma, dove voglio riprendere subito a lavorare, per rilanciare Forza Italia e per unire il”. E’ l’annuncio di ...

CarloCalenda : La Cirinna’ e la Meloni dicono più o meno su di me le stesse cose. Lannutti e Salvini anche. Mi preoccupa l’assenza… - HuffPostItalia : Berlusconi: 'Salvini o Meloni premier? Non scherziamo' - Mov5Stelle : Chi ha attaccato il #RedditoDiCittadinanza? Salvini, Meloni e Renzi. Cosa hanno in comune loro tre? Che vivono… - SecolodItalia1 : Bufera su La Stampa, Berlusconi smentisce l’intervista: “Mai detto quelle parole su Meloni e Salvini”… - Fi3ldingM3llish : RT @giangoSGV: “Senta, siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l’incarico di fare il nuovo govern… -