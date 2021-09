Meloni arriva tardi all'evento per Bernardo e Salvini se ne va: sale la tensione nel centrodestra (Di giovedì 30 settembre 2021) tensione alle stelle nel centrodestra. Salta a Milano la photo opportunity dei tre leader insieme alla conferenza stampa congiunta per chiudere la campagna nel capoluogo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 30 settembre 2021)alle stelle nel. Salta a Milano la photo opportunity dei tre leader insieme alla conferenza stampa congiunta per chiudere la campagna nel capoluogo...

Advertising

Italia_Notizie : Elezioni Comunali Milano, Meloni arriva in ritardo all’evento per Bernardo e Salvini se ne va - FraHammers : Colpa dei treni e degli aerei! - anna_mitica : L'iniziativa era stata convocata alle 10,30 ma per colpa di un ritardo aereo, la leader di Fratelli d'Italia arriva… - 63_ruspa : Il titolo del Corriere sinistroide, perchè non è possibile avere un volo in ritardo? Forse Matteo aveva anche altri… - KavhOctavia : RT @tempoweb: #Berlusconi choc: '#Salvini o #Meloni premier? Non scherziamo. Difetto di #Morisi? Essere gay'. Ma arriva la smentita: è gial… -