Meloni a Milano per Bernardo: "Il mio ritardo non è un caso politico, zero tensioni nel centrodestra" (video) (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo il comizio di sabato in piazza Duomo, Giorgia Meloni è tornata a Milano per Luca Bernardo sindaco. La leader di FdI è ripartita dallo slogan ripetuto pochi giorni fa alla folla. «Credeteci». Lo ha ripetuto ricordando la stella polare di Fdi. «Il progetto del centrodestra è quello di continuare a lavorare per dare a questa nazione un governo che sia in guardo di fare i suoi interessi, che abbia una visione chiara e che se lo vorranno i cittadini abbia dei numeri significativi per governare cinque anni». Così la leader di FdI Giorgia Meloni ha risposto a chi le chiedeva del progetto del centrodestra all'indomani del 4 ottobre. LEGGI ANCHE Piazza Duomo piena al comizio della Meloni per Bernardo: "Guardatevi intorno e credeteci" ...

