Mazzarri: «La sconfitta la vivo male, non dormo la notte» (Di giovedì 30 settembre 2021) Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Venezia. Il Cagliari ha avuto a disposizione quattro giorni per allenarsi. A Mazzarri è stato chiesto quanto siano stati utili. “Rispetto alle settimane precedenti ho avuto due giorni in più per lavorare sul campo e non alla lavagna. Credo che in questi allenamenti abbiano provato a capire velocemente, anche se comunque gli automatismi vanno provati molte volte. Loro si sono impegnati, ieri hanno fatto un po’ di fatica: ho diversi dubbi, perché valutando meglio il campo mi sono fatto qualche idea”. Cagliari-Venezia può già essere un bivio per la squadra? “Non mi piace perdere, ma va detto che prima il nostro stadio era un fortino. Dobbiamo fare meglio, essere più compatti in campo: se abbiamo 50 di benzina, voglio che sul campo si ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) Il tecnico del Cagliari, Walter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Venezia. Il Cagliari ha avuto a disposizione quattro giorni per allenarsi. Aè stato chiesto quanto siano stati utili. “Rispetto alle settimane precedenti ho avuto due giorni in più per lavorare sul campo e non alla lavagna. Credo che in questi allenamenti abbiano provato a capire velocemente, anche se comunque gli automatismi vanno provati molte volte. Loro si sono impegnati, ieri hanno fatto un po’ di fatica: ho diversi dubbi, perché valutando meglio il campo mi sono fatto qualche idea”. Cagliari-Venezia può già essere un bivio per la squadra? “Non mi piace perdere, ma va detto che prima il nostro stadio era un fortino. Dobbiamo fare meglio, essere più compatti in campo: se abbiamo 50 di benzina, voglio che sul campo si ...

Advertising

napolista : #Mazzarri: «La sconfitta la vivo male, non dormo la notte» In conferenza stampa: «Col Napoli non abbiamo messo cat… - Pall_Gonfiato : La conferenza stampa di #Mazzarri - Cagliari_1920 : Ulivieri: «Mazzarri sostiene sempre la sua squadra, anche nella sconfitta» #cagliaricalcio - MondoNapoli : Corbo: 'Le parole di Mazzarri non mi sorprendono, ecco cosa fece dopo una sconfitta' - - sportli26181512 : Mazzarri: 'Cagliari solido, abbiamo fatto una buona partita': Il tecnico dopo la sconfitta con il Napoli: 'Concesso… -