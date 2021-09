Mayim Bialik spiega perché Neil Patrick Harris non le ha parlato per anni (Di giovedì 30 settembre 2021) Mayim Bialik ha spiegato la 'terribile' ragione per cui Neil Patrick Harris non le rivolge più la parola da anni: tutto capitò in occasione di uno spettacolo teatrale. Nella vita gli amici vanno e vengono ma i ricordi restano indelebili. Attraverso il racconto di un suo ricordo, Mayim Bialik ha raccontato il "terribile" motivo per cui Neil Patrick Harris non le rivolge più la parola da anni. In occasione della sua partecipazione al The Late Late Show con James Corden, la protagonista di The Big Bang Theory e conduttrice di Jeopard! ha rivelato il motivo per cui Neil Patrick Harris non le rivolge più la parola da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021)hato la 'terribile' ragione per cuinon le rivolge più la parola da: tutto capitò in occasione di uno spettacolo teatrale. Nella vita gli amici vanno e vengono ma i ricordi restano indelebili. Attraverso il racconto di un suo ricordo,ha raccontato il "terribile" motivo per cuinon le rivolge più la parola da. In occasione della sua partecipazione al The Late Late Show con James Corden, la protagonista di The Big Bang Theory e conduttrice di Jeopard! ha rivelato il motivo per cuinon le rivolge più la parola da ...

