Maturità 2022, elenco aggiornato indirizzi dei corsi di studio. Verifica entro 18 ottobre. NOTA (Di giovedì 30 settembre 2021) Con la NOTA 23296 del 30 settembre 2021 il ministero dell'istruzione trasmette l’elenco aggiornato degli indirizzi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. L'elenco permette alle scuole di Verificarne la completezza in relazione ai percorsi di studio interessati dagli esami di Stato del corrente anno scolastico nei territori di competenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 settembre 2021) Con la23296 del 30 settembre 2021 il ministero dell'istruzione trasmette l’deglideididi istruzione secondaria di secondo grado. L'permette alle scuole dirne la completezza in relazione ai perdiinteressati dagli esami di Stato del corrente anno scolastico nei territori di competenza. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Maturità 2022, elenco aggiornato indirizzi dei corsi di studio. Verifica entro 18 ottobre. NOTA - signofharrs : - quellanoiosa : italia-argentina giocano a giugno 2022. io avrò la maturità e per come sono sfigata giocano dall'altra parte del mondo. - scuolainforma : Maturità 2022, come sarà? Bianchi, ‘non abbiate paura’ - sigvoftimes : maturità 2022: secondo voi dovrebbe rimanere l’elaborato (+ maxi orale) o tornare alla normalità con gli scritti? -