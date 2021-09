Mattarella “Questo è il momento di modernizzare il Paese” (Di giovedì 30 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Questo è il momento di modernizzare il Paese, di cogliere l'occasione non soltanto grazie alle grandi risorse disponibili, ma anche alla riflessione globale che si è svolta in tutto il mondo, come avvenuto per modernizzare il Paese. Le università sono chiamate a dare un contributo particolarmente rilevante a Questo scopo. Siamo usciti dalla fase acuta della pandemia, stiamo uscendo, lo speriamo, da questa esperienza quando tutto il mondo ne sarà fuori. Le università devono a raccogliere la sfida della modernità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2021-2022 dell'Università Milano-Bicocca.“I mutamenti vanno accettati e condotti per non esserne travolti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “è ildiil, di cogliere l'occasione non soltanto grazie alle grandi risorse disponibili, ma anche alla riflessione globale che si è svolta in tutto il mondo, come avvenuto peril. Le università sono chiamate a dare un contributo particolarmente rilevante ascopo. Siamo usciti dalla fase acuta della pandemia, stiamo uscendo, lo speriamo, da questa esperienza quando tutto il mondo ne sarà fuori. Le università devono a raccogliere la sfida della modernità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2021-2022 dell'Università Milano-Bicocca.“I mutamenti vanno accettati e condotti per non esserne travolti ...

