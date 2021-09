Massimiliano Mollicone di UeD conferma | c’è un’altra dopo Vanessa Spoto E scoppia il caos

(Di giovedì 30 settembre 2021) Non si placa ilintorno a, anzi. Nelle ultime ore le polemiche sull’ex tronista di UeD sono aumentate. Ricordiamo brevemente che durante la scorsa stagione il modello di Nettuno aveva conquistato i telespettatori durante il suo trono, che si è concluso con la scelta di. I due pensavano di andare a convivere, ma improvvisamente, poche settimane fa, è arrivata la notizia sulla rottura. Fin qui nulla di strano, ma nelle loro recenti intervistehanno dato versioni un po’ diverse sull’addio, anche se di fatto hanno ormai archiviato la loro storia d’amore e l’ex tronista sta già voltando pagina. Nei giorni scorsi, e per la seconda volta, è stato beccato in ...

L'ex tronista Massimiliano Mollicone torna a far discutere, tra Vanessa ed Eugenia spunta la vera fidanzata: le foto chiariscono tutto.
L'ex tronista non si nasconde e non nega di avere avviato una frequentazione dopo Vanessa Spoto: ma si ritrova costretto a difendere se stesso e la ragazza che sta conoscendo ...